BAGNARA CALABRA Indennità di carica e gettoni di presenza: "Rinascita per Bagnara" (ri)chiede il "conto"

Adone Pistolesi Il gruppo consiliare "Rinascita per Bagnara" chiede al sindaco Gregorio Frosina e al responsabile U.O.C. Giuseppe Marino il resoconto di tutte le indennità di carica e dei gettoni di presenza dal mese di luglio 2017 al mese di dicembre 2019, di tutti i consiglieri comunali, dei presidenti di tutte le commissioni consiliari, degli assessori, del sindaco, del vice sindaco e del presidente del consiglio comunale.

"In qualità di consigliere comunale e capogruppo della lista civica "Rinascita per Bagnara" - spiega Adone Pistolesi - attendiamo insieme alle consigliere comunali Santa Parrello e Daniela Salerno, da addirittura diciannove mesi, dal 27 giugno 2018, la risposta scritta che, ricordiamo, per regolamento doveva pervenire entro i trenta giorni. Inoltre chiediamo che nel prospetto vengano evidenziati gli importi già riconosciuti da luglio 2017 a tutto dicembre 2019 a tutti i consiglieri comunali e le percentuali alle quali eventualmente ogni singolo consigliere abbia rinunciato e con relativa specifica a quale spesa (capitolo di spesa) sia stata indirizzata in bilancio.

Il gruppo consiliare, dopo l'insediamento a Palazzo San Nicola non lascia nulla al caso. Gli esponenti di "Rinascita per Bagnara" si propongono con critiche costruttive all'operato della maggioranza e con l'intento di apporto alla comunità.

Tina Ferrera