CATANIA Etnacomics12, giornata finale, a Martina Campo il cosplay contest

1 1 12ec cosplay contest 2024 Termina la dodicesima edizione dell’Etnacomics, come al solito, con la presentazione di tutto lo squadrone voluto da Antonio Mannino per riproporre il suo grande sogno divenuto realtà. Terminano i tornei di Risiko, Bang, D&D, di League of Legends, Fifa, le scanzonate lezioni da acchiappa fantasmi dei Ghostbusters Sicilia, o quelli di scherma della Midichlorians academy con le spade laser, o il bodypainting dell’Associazione Menea, le attività dell’Area Medievale o del Progetto Eden. L’attore Ross Mullan viene ancora incontrato dai fan, oltre che predisposto al firmacopie.

In anteprima assoluta, la proiezione del film “30 anni (di meno)” con la presenza di uno dei protagonisti, il grande Nino Frassica. Tantissimi incontri con lo youtuber Marco Merrino alla Creator Lounge, sul palco ci si scalda col cosplay contest dedicato alle Winx, vinto da Elisa Melita nei panni di Bloom, che il 31 agosto, a Rimini, andrà al Winx cosplay party. Ma gli occhi sono tutti sul Gran Cosplay Contest, organizzato da Epicos, condotto con la solita verve comica da Luca Panzieri e Matteo Volpe. Le giudici, Alis cosplay, Bliss Afk, Genevieve Marie e Julia Loky, hanno premiato Martina Campo e la sua Esmeralda, per concludere un’altra bellissima edizione, in attesa della prossima che si svolgerà da 30 Maggio al 2 Giugno 2025.

Gran Cosplay Contest

Sartoriale: Martina Campo (Esmeralda – Il gobbo di Notre Dame)

Crafting: Damiano Nicastro (Gary GRooberson - Ghostbusters - frozen empire)

Gruppo: Il Signore degli anelli

Interpretazione: Jennifer Corio (Fiona - Shrek)

Modeling: Giovanni Amighetti (Hellboy)

Kids: Clarissa Galvagno (Shigure ui - Shigure ui)

CIC: Martina Campo (Esmeralda – Il gobbo di Notre Dame)

Vincenzo Laurendi