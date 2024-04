BAGNARA CALABRA Sarino Cundari nuovo presidente della Società Operaia

Le elezioni alla Società Operaia Si sono svolte, sabato 13 Aprile a Bagnara Calabra, le elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione della Società Operaia che ora è così composto: Presidente Rosario Cundari; Vice presidente Carmela Triulcio; Consiglieri: Rosaria Perrello, Carmela Condina, Santino Dato, Francesca Gioffrè, Antonina Garoffolo, Gregorio Ocello, Rosaria Camiciotto. Sindaci : Rosario Siciliano, Loredana Polimeni, Domenico Soldano.

La nuova squadra si prepara a continuare il suo impegno come uno dei punti di riferimento per la comunità al fine di mantenere attiva la sua missione di promozione dei valori di solidarietà, cultura e partecipazione civica. Il rinnovo delle cariche sociali dunque, rappresenta un' opportunità per discutere e pianificare azioni concrete per il futuro dell' associazione e per coinvolgere attivamente la comunità locale.

Nina Velardo