BAGNARA CALABRA Al via i laboratori musicali del progetto "FaReteInsieme"

Mario Lo Cascio - Rosamaria Scopelliti

Parte ufficialmente il progetto "FaReteInsieme", con l'attivazione del Laboratorio Musicale in collaborazione con Insieme Per Riaprire la Città e La Saletta. Rosamaria Scopelliti e Mario Lo Cascio guideranno i ragazzi in un percorso di scrittura, produzione e registrazione di un brano originale che affronterà la tematica Cyberbullismo.