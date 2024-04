"Primavera d'Autore": Giovedì 18 aprile a Bagnara la presentazione del libro di Attilio Bolzoni “Controvento. Racconti di frontiera”

controventobolzoni BAGNARA CALABRA - La rassegna culturale “Primavera d’autore”, realizzata dall’Associazione “Palingenesi in collaborazione con la Pro Loco di Bagnara Calabra e l’Associazione “Caravilla”, prenderà il via giovedì 18 aprile p.v. alle ore 18.00 presso il Salone Pro Loco di Piazza Matteotti con la presentazione dell’ultimo volume del giornalista e scrittore Attilio Bolzoni.

“Controvento. Racconti di frontiera”: questo il titolo dell’ultima fatica letteraria del giornalista siciliano che raccoglie in un corposo ma affascinante volume i suoi cinquant’anni di carriera giornalistica iniziata come cronista di “nera” tra le pagine de “L’Ora” di Palermo, proseguita per lunghi quarant’anni al quotidiano nazionale “La Repubblica” fino ad approdare a “Domani”. Un lungo viaggio che ha toccato diverse “frontiere” del globo terrestre: partendo dalla Palermo e dalla Sicilia delle guerre di mafia dei primi anni 80’ del secolo scorso, passando alle stragi di mafia/stato e ai depistaggi dei primi del 90’, fino ad approdare a Kabul, Baghdad e al Montenegro. A dialogare con l’autore saranno lo storico Franco Latorre e il Consigliere Comunale, membro del direttivo dell’Associazione “Palingenesi” Rocco Fedele.

L’Associazione “Palingenesi” ringrazia il Presidente della Pro Loco Bruno Ienco per la collaborazione e la disponibilità dei locali e la redazione di Costaviolanews per la media partenership. Le copie del libro sono già disponibili in prevendita presso la “Cartolibreria Demaio” di Corso Vittorio Emanuele e il “Ristorante Pastificio Statiola” di Corso Garibaldi.