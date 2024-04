Venerdì 5 aprile la presentazione del libro di Din Giuseppe Sofrà - Il Catechismus Catholicus (1930) del Cardinale Pietro Gasparri

pre lib palmSarà presentato a Palmi, venerdì 5 aprile alle ore 17.00, presso l’Auditorium della Parrocchia Santa Famiglia “Mons. Rocco Iaria”, il libro Il Catechismus Catholicus (1930) del Cardinale Pietro Gasparri - Un mancato catechismo universale (Cittadella Editrice) di don Giuseppe Sofrà. Si tratta di un prezioso lavoro inedito permesso grazie ad uno studio approfondito negli archivi vaticani sul ricco e vasto materiale riguardo il Catechismus del Cardinale Gasparri.

La ricerca scientifica ha documentato il progetto che gli organi Vaticani sul finire del 1800 stavano perseguendo, nell’adottare un catechismo unico per tutta la Chiesa. Tale progetto venne accolto favorevolmente da Papa Benedetto XV e dal suo fidato Segretario di Stato il Cardinale Pietro Gasparri. Del catechismo, del quale erano state redatte più bozze, sfociate poi nel Catechismus del 1930, pubblicato però come testo privato del cardinale, per l’opposizione sia di papa Pio XI, sia del Sant’Uffizio a questa impronta universale, che fecero sfumare il sogno del Cardinale Gasparri di una chiesa unita da un Catechismo universale.