Dalle porte dell’Aspromonte alla riviera emiliana due coppie di atleti eufemiesi dell’Asd Olympus per realizzare due straordinarie finali

tleti eufemiesi dellAsd Olympus per realizzare due straordinarie finaliI giovani ballerini, appartenenti a due distinte categorie, l’una categoria 14/15 anni, l’altra Under 21, sono emersi tra le migliori coppie italiane in competizione al PlayHall di Riccione, durante le attività sportive e agonistiche del Campionato Italiano Assoluto della Federazione Italiana Danza Sportiva, per il comparto danze standard, danze latine e combinata dieci danze.

Sono i nomi di Benedetta Leonello e Mattia Luppino per la categoria 14/15 anni, nella combinata dieci balli,giovanissimi finalisti calabresi a distinguersi per qualità ed eleganza, portando a casa risultati più che soddisfacenti. Per la categoria Under 21 nella combinata dieci danze, invece, sono stati Melita Pinneri e Francesco Cavicchini a stupire ed allietare il pubblico internazionale.

Si dicono soddisfatti e felici gli stessi tecnici dei ragazzi:SaverioCarbone, FedericaScappatura e Giuseppe Modafferi, i quali riconoscono grande lode anche alle famiglie che hanno sostenuto gli atleti e li hanno supportati amorevolmente in ogni fase di preparazione al percorso agonistico. Sant’Eufemia d’Aspromonte ha così rappresentato la Calabria in maniera egregia con le sue movenze più belle e sofisticate, dando la giusta immagine di una terra presente e competitiva.

Caterina Restuccia