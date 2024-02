Tappa a Bagnara Calabra per "Radici", programma TV in onda giovedì 22 febbraio su Telemia

Radici a Bagnara Calabra

Le telecamere di "Radici", storico programma di Pino Carella in onda tutti i giovedì sera su, sono state a Bagnara Calabra. Carella ha registrato a Pellegrina accendendo i riflettori, accompagnato dal Prof. Giuseppe Spoleti presidente dell'Associazione Pellegrinese Cultura Sport e Ambiente, su pane e ceramica, e sull'enogastronomia locale. Nel pomeriggio la visita ai vigneti della Cooperativa Agricola Terre della Costa Viola e al Museo della Civiltà contadina a Porelli di Bagnara Calabra per poi concludere le riprese in pieno centro cittadino.