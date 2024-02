UniRC| 13 febbraio iniziativa “Facciamo rumore!”

unircParole, immagini, musica, idee, voci, azioni contro la violenza di genere

Nell’ambito delle attività culturali programmate dall’Università degli Studi di Reggio Calabria, il prossimo 13 febbraio 2024 alle ore 17.00 presso l'Atelier – Cittadella Università Mediterranea di Reggio Calabria si terrà l’evento dal titolo “Facciamo rumore!”, organizzato e curato delle Prorettrici, Francesca Fatta, Rossella Marzullo e Mariateresa Russo. L’iniziativa è stata condivisa con il CUG della Mediterranea che parteciperà con la Presidente, Prof.ssa Daniela Porcino, e tutti i componenti dell’organo.

L’evento è finalizzato a mantenere alta l’attenzione sul dilagante fenomeno degli omicidi di genere, più comunemente noti come femminicidi intesi nelle tre tipologie di gender-related killing: omicidi di donne da parte del partner, da parte di un altro parente, da parte di un’altra persona attraverso un modus operandi o in un contesto legato alla motivazione di genere. In sintesi, dell’uccisione di una donna in quanto donna.

Saranno ospiti d’eccezione la dottoressa Graziella Viscomi, Sostituto Procuratore della Repubblica di Catanzaro e segretaria del gruppo dei Magistrati di Area Democratica per la Giustizia e la disegnatrice Paola Morpheus che illustrerà le strisce che raccontano efferati omicidi di genere.

La Mediterranea diventa la cornice dell’evento inaugurale della campagna di sensibilizzazione partita dai magistrati del distretto di Catanzaro, per ricordare ogni donna che nel mondo è maltrattata, abusata, umiliata, perseguitata, uccisa.

Molto attesa l’esibizione del Trio musicale della Mediterranea, composto da Francesco Buccafurri, Daniele Colistra e Celeste Scrufari cosicché attraverso le immagini e la musica si possa rafforzare il messaggio di cui l’evento è portatore.

Parteciperanno gli studenti della Mediterranea con le loro associazioni e gli studenti delle scuole secondarie con le quali sono condivise attività di orientamento.