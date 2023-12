La professoressa Adriana Verardi dona alla parrocchia di Scilla il presepe meccanico ambientato a Marina Grande e realizzato dai professori Stefano e Fabiola Monterosso

Presepe ScillaE’ stato benedetto dal diacono Giovanni Bellantoni il presepe artistico meccanico, donato alla parrocchia Maria Santissima Immacolata, dalla professoressa Adriana Verardi. Il prezioso manufatto è stato realizzato dai professori Stefano e Fabiola Monterosso con la collaborazione di Sabrina Romei.

<<Il presepe è un’opera artistica ambientata a Scilla nella seconda metà dell’ottocento- ha spiegato Fabiola Monterosso- abbiamo voluto far risaltare, dopo un’accurata ricerca storica, gli elementi essenziali, che caratterizzavano il territorio scillese: gli antichi mestieri, il castello Ruffo e la chiesa Matrice prima del terremoto del 1908. Tra i particolari la suggestiva e antica scena della caccia del pesce spada con il “Luntri”>>. Sono stati usati molteplici materiali, come la resina per realizzare il mare, l’argilla, il muschio, il cartone. I pastori, che appartengono alla collezione della professoressa Verardi, sono antichi e sono stati realizzati a mano con argilla seccata al sole e risalgono agli anni 1950. <<L’esigenza di donare mi viene da questo amore infinito, che è diventato passione che ho per Scilla- ha detto la Verardi- ho ricevuto più di quello che ho dato. Il presepe è identificabile nella storia di Scilla, che non aveva la galleria ma aveva i suoi faraglioni, la Scilla poetica agreste e marinara al tempo stesso, era questa l’ambientazione che dovevano ricreare gli scenografi su mia indicazione. E’ nata un’intesa sul piano artistico perfetta. La spiritualità di un luogo è il vero significato del presepe e Scilla con i suoi colori sempre mutevoli e con i suoi cieli vari, fa sentire sempre la presenza di Dio>>. Il presepe, unico nel suo genere perché viene raffigurato anche il maniero, è visitabile tutti i giorni alla chiesa Matrice.

Tina Ferrera

Presepe Scilla -