BAGNARA CALABRA Mercoledì 6 dicembre l'inaugurazione del presepe al Rione Inglese

Presepe Rione Inglese 2023 - 2024 - Prevista per mercoledì 6 dicembre alle ore 16.30, in occasione della festività di San Nicola, Patrono di Bagnara Calabra, l'inaugurazione del presepe artistico meccanico al Rione Inglese. < >.

Una piccola opera d'arte che ogni anno incanta i visitatori, provenienti anche da altre regioni. La scenografia del presepe non è mai uguale e si presenta diversa e rinnovata con la cura dei particolari. Passione, tradizione e cultura per l'arte presepiale, rendono il manufatto un piccolo capolavoro. Il presepe del Rione Inglese è stato scelto come meta per i viaggiatori dei "Treni del Torrone", iniziativa promossa dall'Associazione Ferrovie in Calabria che, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra e di Fondazione FS Italiane, che si svolgerà nella cittadina della Costa Viola l'8, il 10 e il 17 dicembre. Il presepe nel corso degli anni è stato meta anche di numerosi studenti provenienti da tutto il sud Italia. A Gennaio 2020, l'associazione di volontariato "Rione Inglese" ha ricevuto dalla sede reggina dell'associazione nazionale "Amici del Presepe" il primo premio come miglior allestimento scenico di tutta l'area metrpolitana. (t.f.)