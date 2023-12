"Filo conduttore rosso", svolto a Bagnara il convegno in occasione della giornata contro la violenza sulle donne

pitt Si è svolto sabato 25 Novembre, giornata contro la violenza sulla donne, il convegno "Filo conduttore rosso" presso l' Aula delle adunanze di Palazzo San Nicola a Bagnara Calabra.

A prenderne parte, il Sindaco Adone Pistolesi, la congliere Domenica Garoffolo delegata alle Pari Oppurtunità, Giusy Italo Presidente C.P.O. anche rappresentati del Centro Antiviolenza "Margherita" di Reggio Calabria, come Giuseppe Puntillo, responsabile progettuale, Giada Milella, volontaria e Rodica Vidrasco vittima di violenza. Una giornata che però dalla mattina si è vestita di tanti colori grazie all' Estemporanea di pittura che ha visto 14 partecipanti provenienti da diverse zone della provincia di cui quattro vincitori. L ’arte dunque ha inteso stigmatizzare questo fenomeno in costante crescita, ponendosi come strumento potente di denuncia e sensibilizzazione sottolineando l’importanza di coinvolgere l’intera società, di tenere alta l’attenzione nei confronti della vergognosa piaga del femminicidio e della violenza fisica e psicologica nei confronti delle donne. Ma la Commissione Pari Opportunità non si ferma qui, e ha deciso di lanciare un' altra piccola iniziativa con la riffa del quadro "Lacrime" di Maria Nicolò posizionatosi al secondo posto. Il ricavato sarà devoluto ad alcune donne vittime di abusi presenti sul nostro territorio dopo l' estrazione che si terrà sabato 20 Dicembre.

Di seguito i nomi dei vincitori:

Primo posto: Gregorio Procopio con "Il silenzio"

Secondo posto: Maria Nicolò con "Lacrime"

Terzo posto: Angela Panetta con "Fuga verso la libertà"

Quarto posto: Stefano Nava con "No More"

Nina Velardo