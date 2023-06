GIOIA TAURO Presentato il progetto “Fumetti in classe” – matite e comunicazione museale

gioia tauro mPromosso dal Museo Archeologico Metauros e dall’Istituto Comprensivo Pentimalli, con il patrocinio del comune di Gioia Tauro. La mostra restera’ aperta fino al 25 giugno con ingresso gratuito

Si è svolta il 6 giugno la manifestazione promossa dal Museo Archeologico Mètauros di Gioia Tauro – Ministero della Cultura, dal titolo “Matite e comunicazione museale”, presso la sede del Le Cisterne, un evento realizzato in maniera sinergica con altre importanti istituzioni del territorio come il Comune di Gioia Tauro e l’Istituto Comprensivo 1 “Francesco Pentimalli” e con la collaborazione dell’Associazione Nati per Leggere e dell’Associazione FotoAmatori Gioiesi. Una risposta di pubblico e appassionati importante, con la partecipazione di famiglie e studenti, un momento ideale di confronto e bilanci, alla fine dell’anno scolastico.

L’evento proposto è frutto dell’attenzione del Ministero della Cultura per le giovani generazioni, un processo di vicinanza a cui il Museo Mètauros ha aderito fortemente, basato sull’impegno didattico e formativo, al fine di valorizzare il patrimonio e di avvicinare bambini e ragazzi ai luoghi della cultura. L’evento è stato diviso in due momenti, uno mattutino e uno serale. La mattina è stato presentato il progetto “Matite e comunicazione museale: laboratori ludico-didattici per una valorizzazione del patrimonio”. La discussione è stata aperta dai saluti istituzionali del Sindaco di Gioia Tauro Cap. Aldo Alessio e dal Dirigente Scolastico Prof. Domenico Pirrotta, i quali hanno sottolineato l’importanza del confronto per la crescita del territorio e degli studenti. Sono stati trasmessi due brevi video con gli interventi di Federico Manzone, tra i fumettisti più importanti del panorama nazionale e autore del fumetto Metauros e di Riccardo Consoli, archeologo del territorio con cui gli studenti si erano confrontati in autunno in Libriamoci Off.

Di seguito, il Direttore del Museo Mètauros Arch. Simona Bruni ha evidenziato l’importanza della comunicazione nella valorizzazione del patrimonio culturale italiano, ringraziando l’Istituto scolastico per aver sposato il progetto di collaborazione, come momento di incontro per la realizzazione di buone pratiche al servizio dei cittadini, partendo dai più giovani. Il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Dott.ssa Carmen Moliterno ha ripercorso le recenti manifestazioni culturali organizzate, come il Maggio dei Libri e ha elogiato i percorsi sinergici avviati, elencando i tanti progetti realizzati con le scuole del territorio e le forze dell’ordine, concludendo ringraziando il Museo per questa attività importante. A seguire, il Dott. Pietro Idone, referente dei servizi educativi del Museo, ha sottolineato l’importanza del progetto didattico come modello di interazione e acquisizione di capacità relazionali e abilità per gli studenti, che può rientrare tra le buone pratiche del settore.

La Prof.ssa Daniela Gianesini ha poi ringraziato gli studenti per l’impegno e la dedizione del percorso durato diversi mesi e che li ha visti protagonisti, un impegno che porterà frutti importanti nel tempo e che ha consentito loro di acquisire nuove capacità. La Prof.ssa Stefania Spezzano ha concluso con i saluti, auspicando una continuità in questo percorso e complimentandosi con i ragazzi per il progetto realizzato.