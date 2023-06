Assemblea soci Incontriamoci Sempre: Pino Strati confermato Presidente, il Dott. Nuccio Macheda Presidente Onorario

macheda L'Assemblea dei soci dell'Associazione Culturale Incontriamoci Sempre per il Volontariato, svoltasi il 29/05/2023, ha confermato il precedente gruppo dirigente e l'ampliamento dello stesso, con nuovi ingressi di personalità, che contribuiranno alla crescita culturale del nostro territorio.

"Saranno subito operativi al nostro fianco" dichiara il Presidente Pino Strati "Giovanni Romeo, Capo Sala del reparto di gastroenterologia del Gom di Reggio Calabria, e Francesco Miroddi, noto critico d'arte." Il nuovo organigramma dell'Associazione sarà così strutturato: Pino Strati, Presidente Marco Mauro, Vice Presidente Agostino Cotrupi, Segreterio Francesco Miroddi, Tesoriere ed Organizzazione Mimmo Russo, Alessandro Allegra e Giovanni Romeo, Componenti del Direttivo.



L'Assemblea ha votato, all'unanimità, Presidente Onorario dell'Associazione il Dott.Nuccio Macheda, Primario del Reparto di Terapia Intensiva e UOC del Gom di Reggio Calabria.



"In questi anni" conclude Strati "con Dott Macheda abbiamo condivisotante iniziative di carattere sociale e culturale. Tra le ultime, il premio Simpatia della Calabria, che l'Associazione ha avuto il piacere di conferirgli, la sua magistrale presentazione del capolavoro letterario dello scrittore Pino Aprile e la donazione del defibrillatore

alla Stazione FS di RC S Caterina. Dopo questo passaggio statutario, si riparte con sempre più rinnovato entusiasmo, per organizzare sempre più appuntamenti legati all'arte, alla cultura ed alle attività sociali e di volontariato."



Grazie ad Incontriamoci Sempre, la stazione FS di S.Caterina, si conferma un impianto di primo piano, divenuto da tempo un polo culturale di livello nazionale, così come, nel corso degli anni, hanno ribadito importanti media nazionali.