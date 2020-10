La via dei borghi attraversa Scilla

SCILLA - LA VIA DEI BORGHI

Torna domenica 25 ottobre la terza edizione del progetto #LaViaDeiBorghi. Nato dalla sinergia tra Il Giardino di Morgana e Kalabria Experience l'idea progettuale mira a far conoscere le bellezze del territorio calabrese in periodi di scarsa presenza turistica anche in epoche pre-covid. La destinazione sarà eccezionale, Scilla, la perla della Costa Viola.