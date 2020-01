REGGIO CALABRIA Open Day al Campanella

locandina open day 2020Sabato 25 gennaio 2020, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, il Liceo Classico “Tommaso Campanella” aprirà le sue porte alle famiglie e agli allievi delle scuole secondarie di primo grado che potranno ricevere informazioni sulle attività e sui vari percorsi di studio, sempre più ricchi di nuove e interessanti proposte. Grazie ad un'offerta formativa po­tenziata strategicamente il Liceo risponde in pieno alle esigenze delle giovani generazioni e garantisce un ap­proccio di tipo sperimentale e laboratoriale allo studio delle discipline consentendo così agli studenti di acquisire gli strumenti per un confronto davvero vincente con le sfide del mondo contempora­neo.

Al corso di Ordinamento e ai piani di studio esistenti con potenziamento delle discipline di ambito matematico, economico-giuridico, medico-scientifico e linguistico, quest’anno si sono aggiunti due nuovi percorsi: “ Eureka” articolato con un numero maggiore di ore di matematica e fisica (quest’ultima introdotta già dal primo anno) e “Editoria multimediale e giornalismo “ caratterizzato dallo studio e dall’approfondimento delle tecniche della comunicazione.

Inoltre, il Campanella, primo Istituto della provincia di Reggio Calabria ad avere avuto questo riconoscimento, è anche Liceo Internazionale Cambridge grazie ad un accordo siglato con il CIE (Cambridge International Examination), dipartimento della prestigiosa università britannica: alle discipline di indirizzo si affianca l’insegnamento veicolato in lingua inglese di English as a second language, Latin, Maths, studiate, con il costante supporto di docenti madrelingua, secondo i programmi e con i libri di testo adottati nelle Scuole britanniche.

Visitare il Liceo durante l’Open day sarà quindi l’occasione per conoscere una delle scuole più prestigiose a livello nazionale e internazionale e viverne la ricchezza, assistendo ad attività laboratoriali, performances musicali, teatrali e letterarie e a lezioni simulate svolte dai nostri docenti e dagli studenti.