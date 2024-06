PALMI Abbandono di rifiuti, conclusa operazione della Polizia Locale

imm scar Il comando di Polizia Locale di Palmi, diretto dal Maggiore Francesco Managò, ha concluso nei giorni scorsi una importante attività d’indagine in materia ambientale. L’attività era nata dalla constatazione, durante il controllo del territorio, della presenza di diverse aree periferiche del territorio comunale, in particolare i località Granatari e in località Pantano, che erano diventate un ricettacolo di rifiuti di vario genere, ingombranti, speciali e finanche appartenenti alle categorie dei “pericolosi” ex D.Lgs 152/2006 (T.U. in materia di ambiente), quali contenitori in plastica, vetro e legno, materiale risultante da demolizioni e lavori edili in genere, bidoni in ferro, imballaggi in plastica, materiale ferroso, lastre di cemento-amianto (eternit), pneumatici fuori uso, carcasse e parti di auto ma anche numerosi sacchi in plastica contenenti rifiuti domestici o sfalci di potatura. Il deposito seriale ed incontrollato di questi rifiuti per un tempo indeterminato costituiva un pericolo per l’ecosistema, con rischio di contaminazione del suolo e del sottosuolo a seguito del rilascio dei loro componenti in conseguenza dell’azione degli eventi atmosferici e dello stesso inesorabile decorso del tempo.

L’Unità Operativa di Polizia Giudiziaria diretta dal Capitano Chiara Agostino, dopo aver prontamente informato la Procura della Repubblica di Palmi diretta dal Procuratore Emanuele Crescenti, sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, ha quindi avviato un’attività investigativa di tipo tecnico al fine di riuscire, attraverso l’esecuzione di intercettazioni ambientali in video, ad accertare gli autori degli illeciti. Le indagini si sono protratte per diversi giorni permettendo di evidenziare una pluralità di condotte illecite. Non solo imprese ma anche singoli soggetti che si accostavano alle discariche, scendevano dai veicoli e scaricavano sacchi di rifiuti o altri che si davano al “lancio del sacchetto” dall’auto in corsa. Comportamenti non solo contro la legge ma moralmente deprecabili e contrari ad ogni regola del vivere civile. A conclusione delle attività la Polizia Locale ha identificato e segnalato all’Autorità Giudiziaria ben sette soggetti le cui condotte sono state immortalate dalle telecamere, le cui condotte sono adesso al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. L’Amministrazione Comunale intende proseguire con forza nel contrastare l’abbandono incontrollato di rifiuti, è infatti in fase di approvazione un dettagliato regolamento sulla videosorveglianza comunale e, subito dopo, saranno collocate telecamere in tutti i siti maggiormente interessati dal fenomeno.