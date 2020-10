REGGIO CALABRIA Furto d'acqua e occupazione d'immobili, denunce e sanzioni della Polizia Locale

POL LOC Polizia Locale. Ancora denunce e sanzioni per furto d'acqua, occupazione abusiva di immobili e violazioni di sigilli. Sono 11 le persone denunciate dalla Polizia Locale cittadina negli ultimi due giorni. Otto sono stati sorpresi, dalla aliquota di polizia municipale, nell'ambito di un servizio interforze, a prelevare abusivamente acqua dalla rete idrica.

I soggetti, tutti titolari di regolare contratto di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, siti nella zona nord della città, non erano in possesso di misuratori di flusso idrico(contatore) atteso che l'allaccio alla rete è risultato abusivo. Un altro cittadino, sempre a seguito della medesima attività, è stato denunciato per occupazione abusiva di un immobile di proprietà dell'Ente. Sequestrati nell'occasione anche 4 veicoli privi di copertura assicurativa e parcati su area pubblica. Altri due soggetti sono stati invece deferiti per violazione di sigilli di autoveicoli a loro affidati un custodia previo sequestro. Infatti incuranti del provvedimento cautelare gli stessi avevano provveduto a spostare i mezzi dal luogo originario di custodia senza alcuna autorizzazione. La Polizia locale, unitamente alle competenti articolazioni del Comune sta quantificando il danno per il prelievo non autorizzato di acqua.