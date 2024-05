BAGNARA CALABRA Il dolore dell’Amministrazione comunale per la morte dell'Ing. Marco Sergi

Sergi La scomparsa dell'Ing. Marco Antonio Guerino Sergi ha gettato nello sconforto amici, conoscenti e tutti coloro che lo hanno conosciuto. Anche a Bagnara, dove l'ing. Sergi lavorava da qualche anno, sono in tanti ad essere rimasti scioccati nell'apprendere la ferale notizia.

La lista Civica "Insieme per un Futuro" ha voluto esprimere con una nota sui social il proprio pensiero ricordando la figura del lavoratore instancabile, del professionista serio, e della dlcezza dei modi e dei comportamenti: <<Caro Ingegnere, caro Marco non è facile oggi esprimere i sentimenti che ci hanno travolto alla notizia della tua scomparsa. Incredulità per non voler accettare e rifiutare con forza ciò che invece era già stato. Rabbia nel sentirsi impotenti, per non aver percepito il tuo stato d'animo delle ultime ore e non averti potuto trattenere con noi anche con la forza. Un dolore così grande e profondo perché la tua bella presenza è per noi insostituibile. Ma anche sentimenti di sconforto e solitudine perché ci sentiamo tutti più soli. La tua professione di Ingegnere al servizio della nostra comunità ci ha permesso di conoscere un lavoratore instancabile, serio, puntuale. Sempre disponibile e collaborativo con tutti. Il tuo ruolo ti avrebbe potuto riservare una comoda poltrona ad una scrivania ma il senso di responsabilità e attaccamento al territorio ti hanno portato in tutti gli angoli del paese a toccare con mano i problemi. Ti saremo sempre grati e riconoscenti per aver condiviso con questa Amministrazione la tua dedizione al lavoro e la tua indiscussa competenza professionale. Ci stringiamo al dolore della tua famiglia, della tua dolce moglie e dei tuoi inconsolabili figli. Il tuo dolce ricordo sarà compagno delle nostre vite per sempre>>.