All’Assemblea elettiva Fiavet è stato eletto il catanzarese Gianluca Marcello nuovo presidente regionale

Direttivo Fiavet CalabriaE’ Gianluca Marcello, titolare della Parallelo Zero Viaggi & Turismo di Catanzaro, il nuovo presidente regionale di Fiavet “Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo” – Confcommercio. E’stato eletto all’unanimità durante l’Assemblea elettiva e resterà in carica per i prossimi cinque anni.

Eletto anche il nuovo Consiglio Direttivo composto da: Melissa Scoleri (vicepresidente), Gianfranco Stanizzi (vicepresidente vicario),Luigi Alessio Francesco Caruso, Umberto Pace, Antonio Piraino e Andrea Pizzo.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono: Pasquale Imperio, Francesco Nania e Salvatore Vonella. Il Collegio dei Probiviri è formato da: Sonia Fornello, Assunta Iera e Renato Varamo. L’Assemblea ha visto la partecipazione del presidente nazionale Fiavet, Giuseppe Ciminnisi del presidente di Confcommercio Calabria Centrale, Pietro Falbo, e del direttore Giovanni Ferrarelli.

“Sono davvero contento e voglio ringraziare tutti i colleghi per la fiducia e per l’entusiasmo che stanno già dimostrando, esprimo la volontà di operare nel bene della categoria in modo inclusivo, in sinergia con gli associati, inoltre, affermo che l’Associazione crea legami forti tra i colleghi, diventando essenziale per superare le problematiche di settore”, ha dichiarato il presidente Gianluca Marcello a conclusione dei lavori dell’Assemblea,

Tra i temi salienti del programma si è parlato della formazione, comunicazione, digitalizzazione, relazioni istituzionali e lotta all’abusivismo.