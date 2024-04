Mercoledì 1 Maggio a Bagnara Calabra la prima edizione del "Festival del Pescespada"

Locandina Festival del Pescespada -L’Associazione A.N.A.S. in collaborazione con il Ristorante “Horizon” Mercoledì 1 Maggio, in occasione della festa dei lavoratori, presenteranno a Bagnara Calabra presso la P.zza Rosario Villari (Ex Lido) a partire dalle ore 12:00 la prima edizione del “FESTIVAL DEL PESCE SPADA”. Da sempre "la caccia al pesce spada" è stata il motore dell'economia locale insieme alla laboriosità delle nostre donne "le Bagnarote", tanto importante è il ruolo da loro svolto nella nostra società da divenire simbolo del nostro paese.

L'obbiettivo di questa manifestazione è quello promuove il prodotto principe dell'economia bagnarese attraverso la degustazione del "panino con il pesce spada" che verrà tagliato al momento in piazza così da poterne certificare non solo la genuinità del prodotto ma anche da poter restituire una reale immagine di quelle che sono le nostre tradizioni. Ricordiamo infatti che la caccia al pesce spada è una tradizione della nostra marineria che sin dalle origini si svolgeva principalmente nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno. Sarà questa un’occasione per ricordare tutto il processo legato alla pesca del pesce spada e i pescatori di un tempo. All'interno della manifestazione saranno previsti degli stand nei quali verranno promosse tutte le eccellenze del nostro territorio.

Momento importante della manifestazione sarà la rievocazione storica della marineria bagnarese a cura di una compagnia musicale attraverso la quale cercheremo di restituire alla contemporaneità uno spaccato della Bagnara che fu. Durante la giornata inoltre sarà presente la scuola di ballo "Progetto Salsa", saranno previsti degli stage per gli studenti e intrattenimento musicale per gli avventori. A conclusione della giornata il concerto del conterraneo Gabriele Laponte e a seguire il cantante neomelodico Daniele De Martino. La Manifestazione è patrocinata dal Comune di Bagnara Calabra e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria oltre ad essere partnerariata con l’Associazione “Ferrovie in Calabria” all’interno de “Il Treno dei Sapori – Itinerario del Gusto a Bagnara”.

