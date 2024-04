SCILLA Appaltati i lavori per il rifacimento della strada per le Grotte di Tremusa

Frana-Scilla Sono stati appaltati i lavori per il rifacimento della strada che conduce alle Grotte di Tremuse. I lavori disposti dalla Sorical inizieranno il prossimo 2 maggio. L'arteria è stata fortemente danneggiata da una grossa frana caduta a causa delle intense piogge nel giugno 2021. L'asfalto è stato completamente distrutto, impedendo anche l'accesso non solo al sito ma anche alle zone coltivate. Nell'area è situato l'acquedotto comunale.

Le grotte di Tremusa sono sempre state un punto di riferimento per i turisti e per gli escursionisti. Un luogo di straordinaria bellezza situato a Melia, immerso nei boschi di castagno. <<Le Grotte - riferiscono gli esperti - si sono formate in seguito all'azione meccanica dell'acqua che, erodendo gli strati meno resistenti ha dato origine alla cavità grandi e piccole con le quali oggi si mostrano le grotte stesse>>. All'interno sono visibili stalattiti, stalagmiti, e colonne. I residenti hanno più volte sollecitato le autorità competenti ad accelerare l'iter per il rifacimento della strada. In passato si sono svolti anche numerosi incontri pubblici con gli amministratori per sollecitare un intervento urgente.

E' stata avviata anche una sottoscrizione a sostegno della petizione popolare per il disagio economico causato dall'interruzione della strada di accesso alle Grotte di Tremusa e della SP 15 Scilla-Melia. Quest'ultima è oggetto di lavori per il rifacimento del manto stradale franato a dicembre 2021. I lavori dovrebbero concludersi prima dell'inizio dei mesi estivi. (t.f.)