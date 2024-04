"Peronospora della vite e cambiamento climatico": venerdì 19 aprile convegno a Porelli di Bagnara Calabra

Il cambiamento climatico e il surriscaldamento globale incidono sia sulla qualità della vita sia sulle colture agrarie. Infatti cambiano le altitudini e le fasce fitoclimatiche ovvero le aree vocate per ogni coltivazione così come si ha a che fare con differenti temperature e livelli di umidità che spesso determinano l'ambientamento di specie aliene sia vegetali che animali ma anche l'incremento della presenza e dell'azione da parte di parassiti per le colture agrarie più importanti. Il cambiamento climatico riduce la capacità di resistenza delle piante e al contempo altera gli ecosistemi spesso a favore di patogeni che trovano condizioni più favorevoli per attaccare e distruggere intere produzioni, come è avvenuto con la Peronospora della vite lo scorso anno in tutta Italia. Risulta importante riuscire a intervenire conoscendo sia l'andamento meteoclimatico sia nuovi metodi curativi sia metodi preventivi. Dopo l'introduzione di Carmelo Tripodi presidente della cooperativa e i saluti di Antonino Sgrò presidente dell'Ordine degli agronomi, il tema verrà trattato da esperti del settore. Rosario Previtera, agronomo e Ambassador europeo per l'UE Climate pact approfondirà il tema "Global warming, fasce fitoclimatiche e problematiche colturali". L'agronomo Roberto Lombi coordinatore del Servizio agrometeorologico dell'ARSAC tratterà "L'agrometeorologia moderna per la prevenzione" mentre Giovanni Agosteo, preside di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e docente di Patologia vegetale si soffermerà su "Interventi preventivi e curativi contro la Peronospora ed altre patologia della vite".E' previsto il rilascio dei crediti formativi per i dottori agronomi e dottori forestali. In occasione del convegno sarà possibile visitare il Museo della civiltà contadina di Porelli.Per info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.