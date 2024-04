BAGNARA CALABRA Interdetto al traffico veicolare dal 15 al 19 aprile il sottopasso ferroviario in località Sfalassà, per lavori di rifacimento manto stradale

Polizia Locale

Di seguito il testo completo dell'ordinanza a firma della Comandante della Polizia Locale di Bagnara Calabra Dott.ssa Rosalinda Lopes cheinibisce il transito veicolare in Via Mulini, loc. Sfalassà, tratto compreso nel sottopassaggio ferroviario, per lavori di rifacimento manto stradale.