BAGNARA CALABRA Andrea Raneri: "grande partecipazione fede e fervore ai riti della settimana santa"

affruntata - bagnaraMenzione speciale per l'Affruntata

Le manifestazioni religiose della Settimana Santa a Bagnara Calabra si sono concluse con grande partecipazione e fervore, confermando il profondo legame di fede e devozione della nostra comunità. Durante tutta la settimana, i cittadini di Bagnara Calabra e i fedeli provenienti da ogni dove si sono riuniti per prendere parte ai solenni riti e alle celebrazioni che caratterizzano questo periodo così importante per la nostra tradizione religiosa.

In particolare, desideriamo fare una menzione speciale alla Processione della “Affruntata”, un evento di grande rilievo storico e spirituale che ha coinvolto la comunità in un momento di profonda riflessione e partecipazione. Vogliamo esprimere un sentito ringraziamento per l’invito a partecipare in forma istituzionale al Priore Sig. Angelo Ruggiero dell’Arciconfraternita di Maria SS del Rosario, ai parroci, alle associazioni religiose e alle confraternite che hanno dedicato tempo e impegno nell'organizzazione e nella conduzione delle manifestazioni insieme a Croce Rossa Italiana Comitato di Bagnara OdV e tutte le associazioni di volontariato contribuendo al loro successo e alla loro straordinaria riuscita.

Un riconoscimento speciale va al Comandante Dott.ssa Rosalinda Lopes e le donne e gli uomini del Corpo della Polizia Locale di Bagnara Calabra insieme al Comandante M.llo Alessandro Artino e i militari della Locale Stazione Carabinieri, che con il loro costante impegno e la loro professionalità hanno garantito la sicurezza e la tranquillità durante tutte le celebrazioni, assicurando un clima di serenità e rispetto per tutti i partecipanti. Questa comunità ha vissuto momenti di condivisione e spiritualità che resteranno nei nostri cuori e nelle nostre menti per sempre, rafforzando il legame che ci unisce come comunità di fede e tradizione. Ringraziamo ancora una volta tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa Settimana Santa a Bagnara Calabra e auspichiamo che lo spirito di solidarietà e fede che abbiamo condiviso possa continuare a guidarci nel nostro cammino spirituale della nostra Comunità.

Consigliere Comunale Dott. Andrea Raneri Delegato ai rapporti con le Associazioni Religiose - “Insieme per un Futuro “