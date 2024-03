Nuova manifestazione a Scilla in difesa dell'Ospedale

Carolina Cardona - Presidente Comitato pro Ospedale di Scilla Il 18 marzo scorso a Scilla nuovo sit-in davanti all'ex Ospedale.

L'iniziativa si è svolta per aggiornare i componenti del comitato e i cittadini sulle novità della casa della salute di Scilla. <<Un paese come Scilla - hanno detto gli organizzatori - non può perdere la struttura sanitaria che ormai da oltre sessanta anni opera sul territorio. Pertanto è fondamentale l'impegno da parte di tutti, anche perchè l’indifferenza può portarci all’agonia>>.

Di seguito l'intervista a Carolina Cardona Presidente Comitato pro ospedale di Scilla