È online lo studio sulla presenza del “Driomio” nel Parco Nazionale dell’Aspromonte

Immagine driomio Ass GeCo"E' online il poster relativo alla presenza del Driomio nel Parco Nazionale dell'Aspromonte, presentato al "XII Congresso Italiano di Teriologia" tenutosi a giugno 2022 a Cogne (AO) e il cui abstract è pubblicato negli atti ufficiali del Congresso.

I recenti studi effettuati nell'area protetta hanno permesso di dimostrare l’appartenenza del driomio dell’Italia meridionale a una specie distinta (Dryomysaspromontis) rispetto a quella presente nell’Italia nord-orientale (Bisconti et al., 2018) e hanno permesso di incrementare notevolmente la quantità dei dati fino ad ora riportati in letteratura, ampliando le conoscenze sulla specie, fondamentali per future azioni di conservazione e di gestione. La foto è stata scattata nell'ambito del "Monitoraggio del driomio e moscardino nel Parco Nazionale dell'Aspromonte" condotto per l'Ente Parco dall’associazione Ge.Co.Gestione e Conservazione della fauna selvatica.

Di seguito i link di rimando allo studio sulla genetica del driomio riportato nel testo (Bisconti et al, 2018) e già pubblicato sul sito del Parco e alla pagina facebook dell'associazione citata.

https://www.parconazionaleaspromonte.it/pagina.php?id=33

https://www.parconazionaleaspromonte.it/studi/doc/2018_driomio.pdf