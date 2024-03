La Festa del Cioccolato approda a Reggio Calabria: da domani a domenica itinerari di gusto, promozione e formazione

Festa del Cioccolato a Reggio CalabriaPromuovere il consumo consapevole e responsabile dei prodotti genuini come il cioccolato artigianale vero privo di additivi e conservanti: è questo l’obiettivo della “Festa del cioccolato artigianale”, in programma sul corso Garibaldi di Reggio Calabria, da domani, venerdì 1 a domenica 3 marzo, dalle 10 di mattina fino a notte. L’evento ha il patrocinio del Comune, Confesercenti di Reggio Calabria e Conpait (Confederazione Pasticceri italiani). La città dello Stretto si conferma tappa privilegiata del tour nazionale delle Feste del Cioccolato, che da anni tocca le migliori piazze italiane per la soddisfare il palato degli assidui frequentatori e dei turisti, per assaporare le nuove ricette e farne scorta.

«Come Amministrazione siamo orgogliosi di questa manifestazione che si rinnova per il quinto anno ed è sempre più significativa e coinvolgente – ha affermato Marisa Lanucara, assessore con delega allo Sviluppo economico e Attività produttive – grazie a un lavoro di squadra che vede impegnati diversi soggetti sul territorio, uniti dalla comune volontà di far crescere l'economia locale e di creare momenti gioiosi di condivisione e aggregazione con la cittadinanza. Voglio rivolgere un benvenuto agli artigiani maestri cioccolatieri e agli altri partecipanti che hanno voluto, anche in questa edizione, valorizzare la festa con la loro presenza e i loro eccellenti prodotti». Il team dei maestri cioccolatieri dell'Associazione Nazionale “Choco Amore” provenienti da varie regioni italiane, delizierà il palato dei reggini con le squisitezze prodotte nelle varie ricette regionali di cioccolato “puro”, eccellenza italiana, collocata al primo posto dalla Comunità Europea.

Sarà possibile gustare raffinata pralineria, spezzati, gianduiotto, cioccolato speziato o ancora con la mandorla tipico della Calabria, con i liquori, con la frutta secca. Non mancherà la famosa ed unica “oggettistica in cioccolato” della Choco Passion per la gioia dei bambini e di che vuole fare un regalo particolare. Per il presidente di Confesercenti Claudio Aloisio, «manifestazioni di questo genere sono importanti per la città perché contribuiscono a inserirla in un circuito virtuoso e portano interesse e attenzione. Sono utili per la vitalità della città stessa. In questo contesto, la festa del cioccolato può essere gratificante per i cittadini, crea movimento e contribuisce alla crescita economica».

Nei tre giorni di manifestazione, oltre all’intrattenimento bimbi con un’animazione dedicata, sono previsti i laboratori aperti a tutti. «Cerchiamo di promuovere il consumo consapevole del cioccolato buono, privo di additivi e di conservanti – ha chiarito Angelo Musolino, presidente Conpait - ma il nostro obiettivo è anche la formazione. Già da domani mattina, dalle 9.30, ci saranno gli studenti delle terze, quarte e quinte classi dell’IpalbTur di Villa San Giovanni a supporto di Conpait. Prepareremo cioccolato, anche qualche uovo di Pasqua: promozione e formazione, dunque, per fare innamorare i ragazzi di questo mestiere».