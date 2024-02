Scarichi in spiaggia e odori nauseabondi sul lungomare a Bagnara Calabra

scarichi a mare Sono tanti i cittadini che denunciano l'odore nauseabondo che si sente su tutto il lungomare cittadino. Le segnalazioni arrivano numerose, ed in effetti passeggiando sulla via marina è evidente a tutti che gli scarichi sulla spiaggia, in bella vista per chi si affaccia a guardare il mare o il tramonto, emanano "profumi" non proprio gradevoli".

A testimoniare che la misura è colma anche i post pubblicati sui social, alcuni dei quali chiedono che si prendano provvedimenti urgenti per risolvere il problema. La puzza, denunciano alcuni, sia di giorno che di notte, crea problemi anche all'interno delle abitazioni, con tanto di zanzare e insetti che rendono invivibile il vivere quotidiano. Altri si appellano alle tasse pagate, ma che non tornano indietro in forma di servizi. E poi la riflessione finale che lascia tutti con l'amaro in bocca: <<E si parla di turismo!!! Ma quando si ricevono degli ospiti in casa propria gli si fa trovare la casa pulita, o sporca che puzza?>>

