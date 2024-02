Il Generale di Corpo d'Armata Andrea Rispoli, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, in visita in Calabria

visita comHa avuto inizio questo pomeriggio la visita del Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (CUFA), Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli, in Calabria. L’alto Ufficiale dell’Arma, come prima tappa ha fatto visita a Reggio Calabria al Comando Regione Carabinieri Forestale dove è stato ricevuto dal Comandante della Regione CC Forestale, Col. Giovanni Misceo.

Il Generale, dopo una breve visita al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e alla sede operativa della Scuola Nazionale dell’Amministrazione sita a Palazzo Zani, ha avuto modo di incontrare gli Ufficiali ed una rappresentanza del Personale della specialità forestale dell’Arma dei Carabinieri di Calabria e Sicilia. Un incontro che ha evidenziato l’importante ruolo che l’Arma Forestale, in tutte le sue componenti, riveste sul territorio calabrese a tutela dell'ambiente e della qualità agroalimentare, nel controllo del territorio e nell’educazione ambientale. Lo stesso Generale ha ringraziato per l’impegno profuso i militari, il personale civile e gli operai a tempo indeterminato, che quotidianamente svolgono in maniera egregia il loro compito istituzionale e che durante la sua visita incontrerà personalmente attraverso una serie di impegni istituzionali tra Reggo Calabria e Catanzaro. Nella mattinata di domani il Comandante del CUFA interverrà presso la Scuola Allievi dei Carabinieri di Reggo Calabria per la cerimonia e messa a dimora dell’”Albero di Falcone” da parte dei militari del Reparto Carabinieri Biodiversità. A seguire dalle ore 10 presso l’Aula Magna “Quistelli” dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, l’alto Ufficiale presenterà il libro “Il riflesso degli Eroi. Storie di Uomini al servizio della Nazione” scritto dallo stesso Generale e dal Capitano Marco Catizone, i cui proventi andranno a favore degli Orfani dei carabinieri caduti in servizio. Dopo una visita ai reparti dei Carabinieri Forestali di Reggio, nel pomeriggio il Generale prenderà parte, presso l’aula Magna della Facoltà di Scienze Agrarie e Forestali, ad un seminario su “Gli attacchi al territorio forestale e rurale della Calabria”. La giornata si concluderà con la visita al Nucleo Operativo Ecologico di Reggio Calabria e al Museo Archeologico della città dello stretto. Nel suo intervento reggino, l’Alto Ufficiale incontrerà il Vice Presidente della Regione Calabria, Giuseppina Princi. Gli incontri ufficiali del Generale Andrea Rispoli termineranno il 29 febbraio, quando dopo aver fatto visita ad alcuni Reparti montani dell’Arma Forestale, si sposterà a Catanzaro per incontrare il Comandante della Legione Carabinieri, Generale di Divisione, Pietro Salsano, e le Autorità Civili e Militari e Locali oltre che i Carabinieri Forestali del Gruppo e del Reparto Biodiversità di Catanzaro nonché i militari del NOE.