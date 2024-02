BAGNARA CALABRA Rinviato a giovedì 15 febbraio il "Carnevale 2024" a Marinella

Carnevale a Marinella - Giovedì 12 Febbraio - giovedì 15 febbraio il "Carnevale 2024" a Marinella di Bagnara Calabra. Causa maltempo è stato spostato aa Marinella di Bagnara Calabra.

Disneylandia propone un pomeriggio di allegria e grande divertimento. A partire dalle ore 15.00 in Piazza Gramsci mascotte e animazione per i più piccoli, trampolieri e mangiafuco, balli in maschera e giochi per grandi e piccini. Non manca la sfilata delle mascherine con ricchi premi per le prime tre classificate. Musica, spettacoli, e tante sorprese sempre all'insegna della gioia, dell'allegria e del sano divertmento. L'evento è patrocinato dal Comune di Bagnara Calabra.