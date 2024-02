Nuova auto per la Polizia locale di Bagnara, arriva da Reggio Calabria

Pistolesi - Zucco - Lopes

Ieri mattina il sindaco Adone Pistolesi, il comandante della Polizia locale, Rosalinda Lopes e l'agente Domenico Monteleone si sono recati al Comando centrale della Polizia Locale di Reggio Calabria per incontrare il comandante Salvatore Zucco. L'incontro è stato l'opportunità per la formale consegna di un'auto, in comodato d'uso gratuito, al Comando della Polizia locale di Bagnara Calabra dopo l'attentato dello scorso 27 gennaio. Il primo cittadino Adone Pistolesi ha espresso sentita gratitudine al sindaco Giuseppe Falcomatà, al vice Paolo Brunetti e al comandante Salvatore Zucco per la sensibilità e la vicinanza dimostrata. <<Questo è un momento veramente difficile - ha detto Pistolesi a margine dell'incontro reggino - per la Polizia locale e le persone perbene di Bagnara Calabra>>. Dopo l'incendio dell'autovettura, il sindaco Pistolesi è stato convocato il Prefettura ricevendo la solidarietà del Prefetto Clara Vaccaro, del Questore di Reggio Calabria, Bruno Megale e dei rappresentanti delle forze dell'ordine presenti all'incontro. Dopo il vile atto intimidatorio è stata convocata a Palazzo San Nicola una seduta straordinaria del consiglio comunale. Pistolesi per l'occasione ha ribadito l'indirizzo dell'amministrazione comunale che continuerà a lavorare in sinergia con Il Comando della Polizia locale e le forze dell'ordine. A distanza di circa due settimane ancora non sono stati assicurati alla giustizia i colpevoli dell'incendio che ha distrutto l'autovettura della Polizia locale. (t.f.)