BAGNARA CALABRA Lunedì 12 febbraio a Marinella Disneylandia presenta il "Carnevale 2024"

Disneylandia - Bagnara - Marinella

Scoppia il Carnevale a Marinella di Bagnara Calabra con Disneylandia che propone un pomeriggio di allegria e grande divertimento. A partire dalle ore 15.00 in Piazza Gramsci mascotte e animazione per i più piccoli, trampolieri e mangiafuco, balli in maschera e giochi per grandi e piccini.