Due donne in vacanza a Bagnara scambiate per ladre e messe alla gogna sui social

f bagna In questi giorni due donne, in vacanza a Bagnara, stanno vivendo un autentico dramma. Loro malgrado sono finite sui social, su numerose chat di whatsapp, ed anche per strada vengono additate come soggetti pericolosi e come ladre. Naturalmente le due donne, che alloggiano a Bagnara, non hanno nulla a che fare con quanto viene avventatamente strombazzato, ed anzi stanno soffrendo questa situazione tanto da meditare di lasciare al più presto Bagnara.

Non è dato sapere quali atti o gesti hanno indotto gli incauti commentatori a lanciare accuse senza avere nessun riscontro, sta di fatto che si è creato un clima negativo intorno alle due donne che adesso hanno paura anche a farsi vedere in giro. E' chiaro che bisogna sempre stare attenti e vigilare, proprio nei giorni scorsi si è verificato un tentativo di furto ai danni di un'anziana donna di Bagnara con la classica truffa del figlio ricoverato in ospedale, ma allo stesso tempo è necessario agire con responsabilità e prudenza rispetto a chi viene nella cittadina della Costa Viola per passeggiare e stare qualche settimana in completo relax.

