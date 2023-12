"Treno del Torrone", Bagnara ancora una volta piccola capitale del turismo ferroviario calabrese

Ieri si è svolta infatti la prima edizione de "Il Treno del Torrone", nuovo itinerario del progetto "Viaggia in Treno e Scopri la Calabria", grazie alla disponibilità e professionalità della Divisione Business Regionale Calabria di Trenitalia, è stato possibile far convergere a Bagnara partecipanti provenienti da Cosenza, Paola, Lamezia Terme Centrale, Vibo Valentia-Pizzo e Reggio Calabria Centrale, attraverso l'utilizzo del treno regionale; comodamente, lasciando a casa l'auto, e percorrendo una delle linee ferroviarie più belle d'Italia, è stato possibile scoprire la storia secolare e la bontà del torrone IGP di Bagnara, presso l'azienda Cardone 1846 dove è stato anche possibile degustare gli ottimi prodotti artigianali, ma non solo. La giornata è infatti proseguita con la visita dell'industria di ceramiche artistiche 'La Regina' in località Pellegrina di Bagnara e del Piccolo Museo del Borgo a Porelli dell'Associazione Caravilla, dedicato alla storia della civiltà contadina del territorio, dalla coltivazione delle viti alla cultura e tradizioni legate alle Bagnarote.