niente racclta differenziata Venerdì 8 dicembre, gionata dell'Immacolata Concenzione, festa nazionale, il servizio di raccolta differenziata non sarà effettuato.

Gli utenti sono pertanto invitati a non esporre la frazione prevista da calendario poichè non sarà ritirata. Il servizio riprenderà regolarmente sabato 9 dicembre come da calendario.