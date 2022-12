BAGNARA CALABRA Festività dell'Immacolata, Padre Donato torna a Porelli e ricorda i 40 anni di sacerdozio

Fraternità dellImmacolata - Don Santo Donato Padre Santo Donato, fondatore della fraternità dei Piccoli fratelli e sorelle dell'Immacolata, ha celebrato la Santa Messa stamattina a Porelli di Bagnara Calabra in occasione dei festeggiamenti in onore della Vergine Immacolata. Padre Donato nel corso dell'omelia ha ricordato i suoi quarant'anni di sacerdozio, che ha festeggiato nel mese di giugno, ed ha parlato della sua vocazione sacerdotale e della grande devozione alla Vergine Maria.

Un gradito ritorno a Porelli per Don Santo che ha richiamato alla sua memoria i tanti anni passati a servire la comunità, la Parrocchia Santa Maria degli Angeli e la Congrega dell'Immacolata. Non è mancato un pensiero a chi non c'è più, e alle tante persone che ha visto sedute in quei banchi, così come a fine omelia ha voluto ringraziare il parroco, Padre Giuseppe Calogero e il Priore dell'Immacolata, Rosario Caratozzolo.

Nato a Villa San Giovanni il 9 aprile 1956, è stato ordinato sacerdote il 6 giugno del 1982, e dopo una breve esperienza pastorale a Bova Superiore, è stato nominato parroco della Parrocchia Santa Maria degli Angeli a Porelli di Bagnara Calabra. Un grande ideale ha sempre animato don Santo, dare vita ad una comunità di fratelli e sorelle desiderosi di consacrare la vita a Dio per mezzo dell’Immacolata, vivendo in un clima di preghiera e di amicizia fraterna, disponibili a coniugare la vita contemplativa e la vita attiva. Ed è il 20 gennaio 2016 che il sogno di Padre Donato si avvera. A Reggio Calabria con una solenne concelebrazione nella Cattedrale il vescovo erige la Fraternità ad “Istituto religioso di diritto diocesano”. Una vita dedicata a Dio quella di Padre Donato e con l'Immacolata sempre nel cuore.

Stasera i vespri solenni alle ore 18.00 saranno presieduti da S.E. Rev.ma Mons Fortunato Morrone, Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, presenti le Venerate Arciconfraternite della Città. Domani mattina, 8 dicembre, la Santa Messa Solenne delle 11.00 sarà presieduta dal Parroco Padre Giuseppe Calogero, mentre per le ore 16.00 è previsto l'inizio della processione del Venerato Simulacro dell'Immacolata per le vie principali della Parrocchia.

