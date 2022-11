Eletto il nuovo Consiglio direttivo dell’Associazione Pellegrinese. Confermato alla presidenza il Prof. Giuseppe Spoleti

Spoleti - Saraceno - gruppo ragazziBAGNARA CALABRA - PELLEGRINA - Il 12 novembre 2022, presso i locali della sede sociale, si è riunita l’assemblea dei soci dell’Associazione Pellegrinese Cultura Sport Ambiente per eleggere il nuovo Consiglio direttivo per il biennio 2022 – 2024. Aprendo i lavori il Presidente Giuseppe Spoleti ha ripercorso il cammino dell’Associazione nel corrente anno 2022, illustrando le iniziative più significative svolte, che di seguito vengono riassunte: sostegno all’Istituto Comprensivo “Foscolo” in diverse iniziative e sottoscrizione di un protocollo d’intesa con l’Istituto d’Istruzione Superiore “N. Pizi” di Palmi per la realizzazione del logo della 29^ Sagra del pane di grano.

Realizzazione di un convegno, il giorno delle Festa della donna, dedicato al ricordo delle “Maestre” nostre concittadine. Contributo alla Parrocchia per la ristrutturazione della Chiesa Maria SS. Annunziata. Consegna di un attestato, con targa ricordo, alle Suore Veroniche del Volto Santo, che dopo anni di servizio nella omonima scuola paritaria e nella Parrocchia hanno lasciato la nostra comunità. Posizionamento di una targa ricordo nel cimitero, accanto al monumento del dott. Vincenzo Cesario. Sostegno alle iniziative dell’oratorio parrocchiale. Il Presidente informa, inoltre, che sono in corso nei prossimi giorni altre iniziative in collaborazione con il Comune di Bagnara Calabra e l’Istituto Comprensivo “Foscolo”. Si lavora anche per la stesura del Protocollo con Enti, Comuni e Associazioni per la 30^ Sagra del Pane di Pellegrina. Relativamente all’elezione del nuovo Consiglio direttivo per il biennio 2022 – 2024, dopo breve dibattito, l’Assemblea, all’unanimità dei presenti, delibera la conferma dei sigg.: Bellantonio Carmine, Cardona Giuseppe, Gramuglia Carmine, Maisano Antonino, Marino Claudio, Pitasi Giovanni, Spoleti Giuseppe.Viene anche confermato il Collegio dei Revisori nelle persone di: Fondacaro Vincenzo, Pitasi Domenico, Polimeni Mario. In data 19 novembre 2022 si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo ed ha eletto: Presidente Spoleti Giuseppe, Vice Presidente Maisano Antonino e Segretario Cardona Giuseppe. Il Direttivo anticipa l’apertura del tesseramento 2023 per la richiesta pervenuta di iscriversi all’Associazione numero venti nuovi soci giovani che hanno già regolarmente versato la quota . Durante la consegna delle tessere 2023 un nuovo iscritto è Padre Giuseppe Saraceno nella continuità della collaborazione con l’Associazione Pellegrinese ela comunità Parrocchiale di Pellegrina.