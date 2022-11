Dopo quanto accaduto ieri a Bagnara Calabra solo silenzio, rispetto e preghiere

gom reggio calabria Dietro quanto accaduto ieri a Bagnara Calabra a seguito di una violenta esplosione in un magazzino in località "Pezzolo", e che purtroppo ha causato la morte di Domenico Venuto ed il ferimento di Rocco Velardo che versa in prognosi riservata al GOM di Reggio Calabria, c’è un' intera cittadina ferita e desiderosa di stare vicina alle due famiglie fortemente provate.

Per questo la richiesta fatta in particolare dalla moglie di Rocco Velardo è quella di mettere da parte tutte le congetture, le considerazioni, ed ogni altro tipo di commento, per rispettare il grande dolore di una famiglia che in queste ore è in forte apprensione per lo stato di salute del loro congiunto. I familiari di Velardo ringraziano tutti per la vicinanza espressa ma chiedono, in particolare sulle condizioni di salute e sulle cure al loro congiunto da parte dei sanitari del GOM, di astenersi da commenti che non risultano attinenti alla realtà. <<Solo il silenzio e la preghiera - dicono i familiari di Rocco Velardo - ci possono aiutare ad affrontare questo bruttissimo momento, e al nostro caro amato Rocco di superare questa prova difficile e dolorosa>>.

car. trip