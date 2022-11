Esplosione a Bagnara, dolore e sgomento nella cittadina della Costa Viola

Domenico Venuto E' una Bagnara ancora stordita quella che si è svegliata stamattina dopo l'esplosione di ieri in una struttura adibita a magazzino in località "Pezzolo", che ha causato la morte del 51enne Domenico Venuto, ferroviere, e il ferimento di Rocco Velardo, 41 anni, idraulico, che versa in gravi condizioni al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Ieri Velardo, che ha riportato ustioni in gran parte del corpo, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la rimozione di alcune schegge che lo hanno investito durante l'esplosione. Le sue condizioni al momento sono stabili pur all'interno di un quadro clinico in continua evoluzione. Per Domenico Venuto, coniugato e padre di due figli, invece non c'è stato nulla da fare ed i sanitari del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. E' probabile che i due stessero effettuando dei lavori utilizzando una fiamma ossidrica, ed i Vigili del Fuoco dai primi accertamenti effettuati hanno escluso il dolo, ipotizzando una causa accidentale all'origine della deflagrazione. Il bilancio della tragedia avrebbe potuto essere ancora più grave se una terza persona, un parente di Domenico Venuto, al momento dell'esplosione non si fosse trovato fuori dal magazzino. Per il giovane solo tanta paura e un evidente stato di choc.

Tanti ieri i messaggi di sostegno, vicinanza, e solidarietà alle famiglie coinvolte, ed anche l'Amministrazione comunale di Bagnara Calabra in una nota stampa ha espresso "il più sincero cordoglio e la vicinanza alle famiglie Venuto e Caroleo per la drammatica scomparsa del caro Domenico, padre e compagno di vita, esempio di abnegazione nel lavoro e di attaccamento alla nostra terra; ed augura al concittadino Rocco Velardo, scampato al tragico incidente, una pronrta guarigione>>. Anche la Pro Loco della cittadina della Costa Viola ha si è detta vicina alle famiglie colpite e ha sospeso ogni attività sociale in segno di lutto.

