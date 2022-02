“Network Mediterraneo” lancia il primo concorso letterario "TI RACCONTO IL TRAMONTO"

tramonto-stromboliPromossa candidatura del tramonto sullo Stromboli come patrimonio dell’Umanità UNESCO

Il Comitato promotore della candidatura del fenomeno ottico del tramonto sullo Stromboli a Patrimonio dell’umanità UNESCO,“Network Mediterraneo”, fondato nel 2017 da Francesca Agostino, Marzia Matalone, nonché dalle associazioni culturali Roubiklon di Lubrichi (Santa Cristina d’Aspromonte) e CulturalMente di Amato di Taurianova, rispettivamente presiedute da Rocco Polistena e Maria Fedele, ha lanciato il primo concorso letterario "TI RACCONTO IL TRAMONTO".

Un progetto ambizioso per arricchire l’offerta turistica della costa tirrenica calabrese che avrà ricadute positive sull’immagine della destinazione, che oggi raccoglie l’adesione di ben 18 comuni e una vastissima platea di associazioni ed enti del terzo settore, impegnati ad accrescere interesse e attrattività per lo straordinario patrimonio paesaggistico territoriale, focalizzando l’attenzione su questo scenario unico al mondo.

Parallelamente alla complessa attività documentale propedeutica alla candidatura UNESCO, il comitato è stato promotore di molteplici iniziative e attività promozionali e conoscitive, tra le quali anche campagne informative e iniziative social finalizzate all’accrescimento della consapevolezza dello straordinario valore immateriale e materiale di questo tratto distintivo dell’identità territoriale che naturalmente genera un imperdibile spettacolo.

In questo contesto di attività, Network Mediterraneo ha annunciato l'indizione del concorso letterario nazionale "TI RACCONTO IL TRAMONTO", rivolto ad autori, senza limite d'età, che candidino opere in lingua italiana e/o in vernacolo. Gli esiti del manifestazione saranno resi pubblici l’11 giugno 2022, durante la cerimonia di premiazione nell’ambito della rassegna Culturale “Taurianova Legge: festa del libro e della lettura” promossa dall’amministrazione comunale di Taurianova.

Per informazioni e dettagli sulle modalità di partecipazione, consultare il link del bando di concorso.

---------------------------------------------------------------------

I EDIZIONE Concorso Letterario

“Ti racconto il Tramonto”

A cura di

“Network Mediterraneo”- Comitato promotore della candidatura del

fenomeno ottico del Tramonto sullo Stromboli a Patrimonio

dell’umanità UNESCO.

Sezioni

1. Poesia inedita

2. Poesia inedita in vernacolo calabrese ultra

3. Racconto breve

4. Racconti e poesie dalle scuole

Date da ricordare

Apertura bando: 14 febbraio 2022

Scadenza bando: 15 Aprile 2022

Premiazione: 11 giugno 2022

REGOLAMENTO

- Il Concorso è finalizzato alla promozione del suggestivo fenomeno ottico del “Tramonto sullo Stromboli”,

raccontato attraverso la scrittura creativa.

- La partecipazione al Concorso è gratuita

- Possono partecipare autori che candidino opere in italiano e/o in vernacolo, senza limite di età.

- Sarà possibile partecipare fino ad un massimo di due sezioni (in questo caso, candidando un’unica opera per ciascuna sezione)

- In caso di partecipazione di una classe o istituto scolastico, occorrerà indicare l’istituto scolastico e il referente di progetto, con i relativi dati di contatto.

- Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 15 aprile 2022.

I testi che arriveranno oltre questa data saranno esclusi dal concorso (farà fede la data di invio della e-mail).

N.B. Ogni partecipante è personalmente responsabile di eventuali plagi, la direzione

del concorso è esentata da qualsiasi tipo di responsabilità in merito.

Regole di partecipazione per Sezione

1. Sezione Poesia inedita

I componimenti dovranno essere scritti in lingua italiana e l’autore potrà inviare fino a un massimo di due poesie.

2. Sezione poesia in vernacolo

Le poesie dovranno essere scritte esclusivamente in Vernacolo Calabrese Ulteriore. Sarà obbligatorio allegare una traduzione o una sintesi in lingua italiana per ogni componimento inviato.

3. Sezione racconto breve inedito

Le opere dovranno essere in lingua italiana. Sono considerati “racconti brevi”

testi che non superino le 2 pagine in formato word, secondo i seguenti parametri di formattazione:

margine superiore, inferiore, sinistro e destro - 1,00 cm;

tipo di carattere - Times New Roman; grandezza del carattere - 12; colore del carattere - nero; interlinea - 1,5.

4. Racconti e poesie dalle scuole primarie e secondarie di primo grado

L’insegnante referente potrà proporre più racconti brevi/poesie, in lingua italiana, realizzati in classe dagli studenti. Sono considerati “racconti brevi” testi che non superino le 2 pagine in formato word, secondo i seguenti parametri di formattazione: margine (superiore, inferiore, sinistro e destro) = 1,00 cm; tipo di carattere = Times New Roman; grandezza del carattere = 12; colore del carattere = nero; interlinea = 1,5

Invio opere

I partecipanti dovranno inviare i propri elaborati entro i termini previsti, per agevolare il lavoro della giuria.

Le opere candidate dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando in oggetto il proprio nome e cognome, nonché la sezione a cui si partecipa.

Le opere letterarie dovranno pervenire in uno dei seguenti formati: .doc/ .docx / .pdf. Inviando il materiale, si dovrà altresì allegare:

1) Breve nota biografica dell’autore (nome, cognome, eventuali pubblicazioni), indirizzo, recapiti di contatto.

2) file dell’opera non firmato dall’autore

Esiti e Premiazione N.B.

Le premiazioni saranno gestite in considerazione della situazione pandemica contingente.

Solo gli autori o i delegati presenti alla premiazione ufficiale riceveranno il premio destinato ad ogni sezione.

La giuria potrà, a propria discrezione, assegnare menzioni speciali per tutte le sezioni.

Il suo giudizio sarà in tutti i casi insindacabile.

Gli esiti del concorso saranno resi pubblici in data 11 giugno 2022, durante la cerimonia di premiazione, nell’ambito della rassegna Culturale “Taurianova Legge: festa del libro e della lettura” promossa dall’amministrazione comunale di Taurianova (RC).

N.B. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai soli fini istituzionali (legge 675/1996 e D.L. 196/2003). Il mancato rispetto delle norme sopra descritte comporterà l’esclusione dal concorso.

Contatti e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Pagina Facebook: Network Mediterraneo