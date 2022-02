Stella Sorrentino e Carmelo Tripodi Ospite a Diretta News Stella Sorrentino, cantante e attrice vibonese, terza classificata con la canzone "Lui è l'amore" al Festival della Canzone Cristiana - Sanremo 2022.

Stella Sorrentino, in arte Meissa, nome di una stella particolarmente luminosa della costellazione di Orione. Al suo attivo ha diversi musical e concerti, come “Natale sotto l’albero”, di cui è autrice insieme a Ivana Ventura, con la quale ha anche scritto e diretto altri spettacoli: “Dall’amore…La vita” e “Sguardo di Madre”. Ha partecipato come cantante e attrice a “Il Fuoco e la luce” con la regia di Armando Gatto e le musiche inedite di Monsignor Marco Frisina. Un bel successo ha avuto l’album “Rosso non è” pubblicato a giugno del 2020. Stella, originaria di Amaroni (Catanzaro), vive a Vibo Valentia, dove lavora come vocal coach. È cantante, autrice, attrice, insegnante di musica, laureata in Scienze della comunicazione e in canto jazz.