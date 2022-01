BAGNARA CALABRA Scuola al freddo e al gelo, la denuncia delle mamme

Frddo e gelo a scuola Nonostante le festività natalizie, e nonostante anche quest'anno i bambini sono tornati a scuola con notevole ritardo a causa del covid, ad accoglierli hanno trovato le aule fredde. Nel plesso di Via XXIV Maggio a Porelli di Bagnara Calabra sono state le mamme a denunciare che ancora una volta i loro figli devono stare in aula con indumenti pesanti per non soffire il freddo.

Alcuni genitori hanno preferito riportare a casa i bambini in attesa che giunga la fornitura del gasolio, mentre i più grandi sono entrati a scuola sfidando il gelo. In questi giorni di freddo pungente con temperature molto basse, tra l'altro ampiamente previste, sarebbe bastato programmare per tempo la fornitura di gasolio evitando ai bimbi di dover fare lezione in ambienti gelidi e poco accoglienti.