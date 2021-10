SCILLA Al via oggi le giornate scillesi di Psichiatria

Romeo - Zoccali - Ciccone

Al via oggi a Scilla la seconda edizione delle Giornate scillesi di psichiatria dal titolo "L'alba della speranza. In viaggio verso un mondo condiviso". Al centro dei lavori la psicopatologia del Covid, della depressione e schizzofrenia e della comorbilità Life-Time, del disturbo bipolare, della terapia dell'accettazione ed impegno e dei contributi della consulenza cardiologica in ambito psichiatrico.