Negativo al tampone il dipendente del Comune di Bagnara Calabra

Municipio Bagnara Tampone negativo per il dipendente del Comune di Bagnara Calabra. Può così tirare un sospiro di sollievo il sindaco Gregorio Frosina che ieri si è visto costretto a rinviare a data da destinarsi il Consiglio Comunale.

Nella mattinata di ieri il dipendente comunale è stato sottoposto a tampone all'interno di Palazzo San Nicola, e questo è bastato per generare preoccupazione e sgomento nella cittadinanza. Tutto quindi rientra nella normalità e presto sarà nuovamente riconvocato il Civico Consesso.

Per tutta la giornata di ieri questa redazione ha cercato di mettersi in contatto con il Sindaco, ma è stato impossibile. I giornalisti chiedono di poter fare il proprio lavoro ma al Comune di Bagnara hanno poca dimistichezza con la comunicazione, soprattutto quando si tratta di fatti di questa natura. I cittadini vanno prontamente ed esaustivamente informati, ma molto spesso ci tocca rincorrere veline, ed inseguire i canali social. Ci vuole rispetto per il lavoro della stampa, e di chi cerca con fatica di dare notizie con obiettività e professionalità.

Carmelo Tripodi