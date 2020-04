BAGNARA CALABRA Furgone in sosta si muove e finisce contro l'auto di Adone Pistolesi

Incidente - Auto in sosta Brutto risveglio stamattina per Adone Pistolesi. Un furgone in sosta, non sono ancora chiare le cause, si è spostato e per la pendenza è andato a finire la sua corsa contro l'auto del capogruppo di "Rinascita per Bagnara".

Al momento dell'impatto non vi erano in transito auto o pedoni. Solo qualche secondo prima, così come si vede nel video, una macchina ha attraversato la Via Antonio De Leo, senza alcuna conseguenza. Laconico il commento di Adone Pistolesi: <<Quando non è il DPCM, né la quarantena o il “fermo macchina”, ma un furgone kamikaze che ti “convince” dopo 40 giorni a non toccarla proprio la macchina. È andata pure “bene” e mi dispiace per l’autista!>>

Red