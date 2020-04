Coronavirus, i contagi suddivisi per Comuni nel reggino. A Bagnara nessun contagiato

Mentre è nel vivo lo scontro tra la governatrice della Calabria Jole Santelli e il sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà. Oggi quest’ultimo nella sua diretta Facebook, ha divulgato i dati (in suo possesso) dei contagi per Comuni nel reggino. Lo stesso ha affermato che non vuole sostituirsi alla Protezione Civile ed ha elencato i vari contagi nel comuni dell’hinterland metropolitano.

Il numero dei contagi affetti da Covid-19 suddivisi per Comuni sono 210 persone, a questi occorre aggiungere anche (come da bollettino) quelli in ospedale ovvero, 37 in reparto e 4 in terapia intensiva per un totale di 251 nel reggino. Il primo Comune per contagio è Melito Porto Salvo con 27 seguito da Montebello Jonico con 14 e terza è Taurianova a pari numero con Sinopoli con 6 persone positive al Covid-19.

Melito 27

Montebello 14

Bagaladi 1

Bova 4

Bovalino 2

Cardeto 1

Caulonia 1

Cittanova 2

Condofuri 1

Gerace 1

Gioia Tauro 1

Gioiasa Jonica 2

Laureana di Borrello 1

Locri 2

Motta San Giovanni 2

Oppido Mamertina 1

Rizziconi 2

Roghudi 1

Rosarno 4

San Lorenzo 1

Scilla 2

Siderno 3

Sinopoli 6

Taurianova 6

Villa San Giovanni 3