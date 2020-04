Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria: rimodulata l'attività sanitaria in favore delle persone con diabete

DiabeteIn ottemperanza a quanto disposto dal Commissario Straordinario del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria relativamente all'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia COVID-19, la U.O.C. di Diabetologia ed Endocrinologia ha provveduto a rimodulare la propria attività mantenendo le Visite Urgenti e continuando a prestare opera in favore delle persone con diabete con necessità di controllo più attento (pazienti con iperglicemia grave, insufficienza renale, scompenso cardiaco, etc.).

È stato anche attivato un indirizzo mail come strumento per effettuare l'assistenza alle donne con diabete in gravidanza, che hanno necessità di controlli settimanali, per evitarne l'accesso in ospedale. Il medesimo indirizzo mail potrà essere utilizzato, esclusivamente tramite il Medico di Medicina Generale, per inviare le richieste relative al rinnovo dei piani terapeutici dei pazienti per la prescrizione dei farmaci antidiabetici e dei presidi per diabetici. Il MMG, inoltre, potrà rappresentare la necessità di consulenza diabetologica per casi particolari.