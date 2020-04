BAGNARA CALABRA Probabili disservizi idrici mercoledì 8 aprile a Pellegrina

Disservizi idrici a Pellegrina Il Comune di Bagnara Calabra avvisa i cittadini della Frazione di Pellegrina, residenti nelle seguenti zone:

- aree adiacenti la Piazza M. SS. Annunziata, parte della Via Vincenzo Carbone, Via Sansone e Rione Grimoldo che nella giornata di mercoledì 8 c.m. vi potrà essere una interruzione dell'erogazione idrica dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per degli interventi urgenti da effettuare sulla rete idrica comunale che alimenta le anzidette zone.