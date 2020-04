SCILLA Interdipendenze tra tradizioni ed economia: se scompare la passerella muore il turismo

1 1 La Passerella Patriarca di ScillaLa cucina scillese per cosa è famosa? La risposta è scontata: il pesce spada! Sia gustato in un panino passeggiando per Marina Grande o comodamente nel piatto del miglior ristorante di Chianalea, lo xiphias gladius è il principe indiscusso della Costa Viola. C’è chi addirittura gli ha dedicato poemi in latino oppure più recentemente degustazioni rinomate. Ma fino a quando sarà così?

Il turismo è innanzitutto narrazione ed essa per funzionare deve poggiarsi su una realtà solida. La legittimazione socio economica alla cultura del pesce spada sta tutta nelle passarelle dello Stretto. Senza il sudore dei pescatori e le marinerie ornate di salsedine, tutti impegnati a solcare il mare e duellare di fiocina con la bestia, il mito muore e la magia svanisce, e con loro gli incassi dei visitatori. Ogni ristoratore che si rispetti nega stizzoso di comprare pesce spada dall’Atlantico, a tutti gli avventori si racconta come quello cucinato sia solo ed unico pesce spada locale, e la vista della passerella trionfale che prende il largo la mattina o rientra al tramonto è assieme alibi e giustificazione di quella che spesso è una bugia a fine di bene (per gli affari). E mentre tutti su ciò campano, quelli più in difficoltà sono proprio i pescatori, i quali tra venti di crisi, burocrazia, vincoli, lavoro stagionale, spopolamento giovanile e conseguente invecchiamento delle maestranze, annaspano imbarcando sempre più acqua.

La classe imprenditoriale scillese deve adesso seriamente interrogarsi sull’opportuna formula per adottare una passerella e relativo equipaggio a mo’ di compagnia di bandiera, al pari d’una squadra di calcio, trovando il giusto equilibrio tra protezionismo e libero mercato, tutelando l’identità dalla folclorizzazione. Se un domani anche l’ultimo equipaggio tirasse in secca l’ultima passarella, ecco in un attimo il disperdersi di un’eredità di tradizioni millenari. E sappiate che con loro presto o tardi si dissolverebbe pure quel brand conosciuto al mondo come Scilla.

Francesco Ventura